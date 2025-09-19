Im Oktober stellt Microsoft den Support für Windows 10 ein. Für das Nachfolgesystem Windows 11 wird teils neue Technik benötigt. Im Schönebecker Mehrgenerationenhaus zeigt man eine kostenlose Alternative auf: Linux.

Hilfe beim Wechsel von Windows auf Linux gibt es im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck. Ralph Patzwall unterstützt Interessierte dabei.

Schönebeck. - Mitte Oktober endet die Unterstützung für Windows 10 und Hersteller Microsoft stellt keine regulären Sicherheitsupdates mehr für das Betriebssystem bereit. Experten raten daher von einer weiteren Nutzung der rund zehn Jahre alten Software ab. Dennoch muss nicht zwingend ein neuer PC gekauft oder zu Windows 11 gewechselt werden. Im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Schönebeck wird Interessierten aufgezeigt, wie sie ihren alten PC oder Laptop weiter nutzen und somit bares Geld sparen sowie Ressourcen schonen können.