Neubau und Abriss Schönebeck: Neue Sportstätte eine Investition für die Zukunft
Die Multifunktionshalle wird erst der Anfang einer Großbaustelle sein: das Bahnhofsquartier. Die Sportstätte selbst ist dabei der Ersatzneubau und das hat auch etwas mit der Zukunft zu tun.
04.09.2025, 18:26
Schönebeck. - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, besagt ein altes Sprichwort. In diesem konkreten Fall ist es ein umfangreiches Papier, welches die möglichen Investitionen der Stadt bis 2030 aufzeigt. Ein Teil davon ist der Ersatzneubau der Multifunktionshalle.