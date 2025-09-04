weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Neubau und Abriss: Schönebeck: Neue Sportstätte eine Investition für die Zukunft

Die Multifunktionshalle wird erst der Anfang einer Großbaustelle sein: das Bahnhofsquartier. Die Sportstätte selbst ist dabei der Ersatzneubau und das hat auch etwas mit der Zukunft zu tun.

Von Stefan Demps 04.09.2025, 18:26
Die Sporthalle „Franz Vollbring“ in Schönebeck hat aus vielen Gründen keine Zukunft mehr für Schönebeck.
Die Sporthalle „Franz Vollbring“ in Schönebeck hat aus vielen Gründen keine Zukunft mehr für Schönebeck. Archivfoto: Paul Schulz

Schönebeck. - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, besagt ein altes Sprichwort. In diesem konkreten Fall ist es ein umfangreiches Papier, welches die möglichen Investitionen der Stadt bis 2030 aufzeigt. Ein Teil davon ist der Ersatzneubau der Multifunktionshalle.