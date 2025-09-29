weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Umbau in Frohse: Schönebeck: Neuer Boden für närrische Füße

Die Stadt Schönebeck hat in diesem Sommer einen Raum im Haus der Vereine in Frohse umbauen lassen. Vor allem ein Verein profitiert davon.

Von Olaf Koch 29.09.2025, 18:02
So sieht es jetzt nach Abschluss der Arbeiten in den Raum aus. Beste Trainingsbedingungen für die Tanzgruppen des FCC.
So sieht es jetzt nach Abschluss der Arbeiten in den Raum aus. Beste Trainingsbedingungen für die Tanzgruppen des FCC. Foto: Stadt Schönebeck

Frohse. - Sehen werden es die Zuschauer bei Auftritten sicherlich nicht. Aber die Trainingsbedingungen für die Tänzerinnen des Felgeleber Carnevalclubs 1968 (FCC) haben sich grundlegend verbessert. Die Stadt Schönebeck hat nämlich einige Räume im Haus der Vereine in Frohse saniert. Nicht ohne Grund, wie Vereinspräsidentin Sandra Kalusche berichtet.