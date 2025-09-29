Die Stadt Schönebeck hat in diesem Sommer einen Raum im Haus der Vereine in Frohse umbauen lassen. Vor allem ein Verein profitiert davon.

So sieht es jetzt nach Abschluss der Arbeiten in den Raum aus. Beste Trainingsbedingungen für die Tanzgruppen des FCC.

Frohse. - Sehen werden es die Zuschauer bei Auftritten sicherlich nicht. Aber die Trainingsbedingungen für die Tänzerinnen des Felgeleber Carnevalclubs 1968 (FCC) haben sich grundlegend verbessert. Die Stadt Schönebeck hat nämlich einige Räume im Haus der Vereine in Frohse saniert. Nicht ohne Grund, wie Vereinspräsidentin Sandra Kalusche berichtet.