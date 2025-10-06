Die Stadt Schönebeck stellt sich derzeit mit Bad Salzelmen zur Verlängerung als anerkanntes Heilbad. Zwei Wetterstationen messen das Mikroklima – und genau das ist ein Problem.

Schönebeck: Reicht die Luft für den Status in Bad Salzelmen?

Die Mitglieder des Landesfachausschusses und die Gastgeber von Stadt und Solpark bei der Begehung des Kurgebietes.

Bad Salzelmen. - Ein Selbstläufer ist das nicht. Denn im Moment bangen die Verantwortlichen von Solepark und Stadt noch wegen eines bioklimatischen Gutachtens. Zwei Wetterstationen messen 365 Tage im Jahr das Mikroklima im Kurpark und in Bad Salzelmen. Wenn die Zahlen nicht passen, steht Schönebecks Status als Heilbad auf dem Spiel.