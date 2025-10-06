Seit April 2024 gehört das Burchardikloster dazu. Es ist Start bzw. Ziel des Harzer Klosterwanderwegs. Vor 20 Jahren begründet, lockt der Weg Pilger und Wanderer in die Region. Anlass für eine Jubiläumsfeier und die Frage: Bringt das Angebot mehr Gäste?

Gut besucht ist das Musikprogramm in der Scheune des Wirtschaftshofes des Burchardiklosters Halberstadts am 3. Oktober bei der Jubiläumsfeier „20 Jahre Harzer Klosterwanderweg“.

Halberstadt. - Geduldig stehen die Wartenden vor dem Taubenturm des Burchardiklosters Halberstadt. Alle haben Stempelhefte der Harzer Wandernadel in der Hand. Sie wollen den Sonderstempel, der zeigt, dass sie dabei waren beim Jubiläum „20 Jahre Harzer Klosterwanderweg“. Halberstadt ist erst seit anderthalb Jahren Teil dieses touristischen Angebots. Profitieren Stadt und Kloster?