Zwischen dem Stemberghaus in Hasselfelde und dem Kreuzungsbereich in Richtung Rappbodetalsperre ist die Bundesstraße 81 halbseitig gesperrt. Dort werden neue Mittelspannungskabel verlegt. Nun teilt das zuständige Unternehmen Avacon Netz mit, wie lange die Arbeiten noch dauern sollen.

Bauarbeiten bei B81 im Harz: So lange ist Straße noch halbseitig gesperrt

Wegen der Verlegung von Mittelspannungskabeln ist die B81 im Kreuzungsbereich zur Landesstraße 96 halbseitig gesperrt.

Hasselfelde. - Noch mehrere Wochen müssen sich Autofahrer, die aus Hasselfelde kommen und in Richtung Wendefurth unterwegs sind, auf Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 81 einstellen. An der Kreuzung zur Landesstraße 96 in Richtung Rappbodetalsperre regelt wegen Bauarbeiten eine Ampelanlage den Verkehr. Der Bereich vor der Kreuzung ist deshalb halbseitig gesperrt.