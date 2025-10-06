Zwischen Harzköhlerei und Rappbodetalsperre Bauarbeiten bei B81 im Harz: So lange ist Straße noch halbseitig gesperrt
Zwischen dem Stemberghaus in Hasselfelde und dem Kreuzungsbereich in Richtung Rappbodetalsperre ist die Bundesstraße 81 halbseitig gesperrt. Dort werden neue Mittelspannungskabel verlegt. Nun teilt das zuständige Unternehmen Avacon Netz mit, wie lange die Arbeiten noch dauern sollen.
Hasselfelde. - Noch mehrere Wochen müssen sich Autofahrer, die aus Hasselfelde kommen und in Richtung Wendefurth unterwegs sind, auf Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 81 einstellen. An der Kreuzung zur Landesstraße 96 in Richtung Rappbodetalsperre regelt wegen Bauarbeiten eine Ampelanlage den Verkehr. Der Bereich vor der Kreuzung ist deshalb halbseitig gesperrt.