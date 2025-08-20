Seit Sonnabend ist im Soziokulturellen Zentrum „Treff“ die Mitmachausstellung zu sehen. Schönebecker Schulklassen können sich dabei künstlerisch austoben.

Schönebeck: Schüler können sich im „Treff“ selbst verwirklichen

Die Eröffnung der Mitmachausstellung am Sonnabend im Treff war gut besucht. Auf der Bühne spielte der Musiker Jan Heise.

Schönebeck. - Seit Sonnabend, 16. August, läuft im Soziokulturellem Zentrum „Treff“ eine besondere Ausstellung. Diese soll nicht nur zum Mitmachen anregen. Sie ist gestaltet von Kindern und soll von Schönebecker Kindern erweitert werden.