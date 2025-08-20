Kunst selber machen Schönebeck: Schüler können sich im „Treff“ selbst verwirklichen
Seit Sonnabend ist im Soziokulturellen Zentrum „Treff“ die Mitmachausstellung zu sehen. Schönebecker Schulklassen können sich dabei künstlerisch austoben.
Schönebeck. - Seit Sonnabend, 16. August, läuft im Soziokulturellem Zentrum „Treff“ eine besondere Ausstellung. Diese soll nicht nur zum Mitmachen anregen. Sie ist gestaltet von Kindern und soll von Schönebecker Kindern erweitert werden.