Schönebeck: So laufen Sanierungsarbeiten an Direktoren-Villa

Vor allem Feuchtigkeit und ein Pilz machten der Villa auf dem Gelände des Industrie- und Kunstmuseums in Schönebeck zu schaffen. Konnten die Probleme behoben werden?

Das Ziel bei der Sanierung der Direktoren-Villa in Schönebeck: maximale Originalgetreue. Dazu arbeiten die Baufirmen, der Denkmalschutz, die Planer und das Imuset eng zusammen.

Schönebeck - „Wenn es gut läuft, dann bekommen wir wesentliche Teile noch in diesem Jahr fertig“, zeigt sich Georg Plenikowski, Präsident des Industrie- und Kunstmuseums (Imuset), zuversichtlich. Damit bezieht er sich auf die Sanierungsarbeiten an und in der rund 120 Jahre alten Direktorenvilla. Diese wird nämlich im Rahmen einer Notsicherung seit geraumer Zeit baulich auf Vordermann gebracht, um die teils „massiven Schäden“ zu beheben.