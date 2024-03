Bis zu 100.000 Euro für Projekte von Schönebecker Bürgern - das war der Vorschlag von SPD und Linken im Stadtrat. Einstimmig wurde für so einen Bürerhaushalt gestimmt, doch die 100.000 Euro wurden gestrichen.

Es ist beschlossen: Schönebecks Stadträte haben einen Bürgerhaushalt für die Einwohner der Stadt auf den Weg gebracht. Was ist bereits darüber bekannt?

Schönebeck. - Die Schönebecker dazu einladen und motivieren, ihre Stadt mitzugestalten und eigene Projekte ins Leben zu rufen und das auch mit Geld unterstützen – das ist der übergeordnete Zweck eines Bürgerhaushaltes. Und so einen Haushalt haben Schönebecks Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend erstmals für die Stadt auf den Weg gebracht. Einstimmig stimmten die Räte für den von SPD und Linken eingebrachten Vorschlag. Jedoch wurden noch im Laufe der Sitzung Änderungen eingebracht.