Am Samstagabend brennen wieder die Osterfeuer in Schönebeck und den Ortsteilen.

Schönebeck. - Die Schönebecker haben diese Ostern wieder die Qual der Wahl: Gleich sechs verschiedene Osterfeuer finden in der Stadt und in den Ortsteilen statt. Doch wo genau brennen die Haufen und wann geht es los? Die Volksstimme hat die Details bei der Stadt angefragt.

Demnach brennt das erste Osterfeuer in Elbenau. Am Samstag um 17.30 Uhr beginnt der Spaß auf der Ackerfläche am Sportplatz. Nur wenig später, um 18 Uhr, beginnt in Ranies die Veranstaltung am Brennplatz bei der Deichüberfahrt Sonne. 18.30 Uhr findet zudem das Felgeleber Osterfeuer im Bereich Schulstraße/Lange Straße statt.

Um 19 Uhr starten dann die Osterfeuer in Frohse auf der Elbwiese sowie das vom Feuerwehrförderverein Pretzien organisierte Feuer am Alten Sportplatz. Weiterhin findet im Breiteweg 26 das Osterfeuer des Kirchengemeindeverbands statt.

Am knisternden Feuer können sich dann Familie, Freunde, Bekannte und Nachbarn miteinander austauschen. Ohne Zweifel wird man sich auch die eine oder andere Bratwurst oder ein leckeres Getränk gönnen können.