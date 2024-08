Der Zugang zu einem Feldweg am Ende der Straße An der Arche ist seit mehreren Wochen abgesperrt.

Schönebeck. - Fußgänger und Radfahrer, die ans Ende der Straße An der Arche in Schönebeck gelangen, finden sich neuerdings in einer Sackgasse wieder. Am Ende der Straße befindet sich ein Feldweg, doch dieser ist durch die Stadt bereits seit mehreren Wochen abgesperrt worden. „Sonst ist man da immer gut durchgekommen und konnte beispielsweise zum Bierer Berg. Das ist jetzt nicht mehr möglich“, sagt Anwohner Karlheinz Feuersenger. Er ist von der Sperrung genervt und kann nicht nachvollziehen, warum der Durchgang gesperrt worden ist.