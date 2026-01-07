Elektroautos sind eine Alternative zum klassischen Verbrenner. Auch in Deutschland waren die Neuzulassungen positiv bis 2024 die Umweltprämie abgeschafft wurde. Hilft eine Verlängerung?

Schönebecker Autohändler sehen aktuelle Förderung der Elektromobilität als ersten Schritt an

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Bundesregierung zwei Programme gestartet, die sich für Neubesitzer von E-Autos positiv auswirken können.

Schönebeck. - Die Analyse ist kurz und trocken, die der ADAC am 6. Januar veröffentlichte. „Pkw-Neuzulassungen im November 2025 zeigen bei (Plug-in-)Hybride und Elektroautos erkennbare Zuwächse, Verbrenner verlieren somit weiter an Bedeutung.“