  4. Advent im Harz: Der Breite Weg in Halberstadt zeigt Herz

Seit zwei Jahren leben sie mit einer Baustelle vor der Tür, die Händler, Gastronomen und Dienstleister am Breiten Weg im Herzen Halberstadts. Im Advent haben sie zum Bummeln für den guten Zweck eingeladen.

Von Sabine Scholz 19.12.2025, 18:30
Einige der Gewerbetreibenden vom Breiten Weg Halberstadt und Mitarbeiter des ASB vor dem Wünschewagen.
Einige der Gewerbetreibenden vom Breiten Weg Halberstadt und Mitarbeiter des ASB vor dem Wünschewagen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Die Idee entstand beim ersten Händlerstammtisch, zu dem das Unternehmerbüro der Stadt Halberstadt eingeladen hatte. Und sie fand viel Zustimmung – einen Winterabend auf dem Breiten Weg in Halberstadt zu verbringen.