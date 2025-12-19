Advent im Harz Der Breite Weg in Halberstadt zeigt Herz
Seit zwei Jahren leben sie mit einer Baustelle vor der Tür, die Händler, Gastronomen und Dienstleister am Breiten Weg im Herzen Halberstadts. Im Advent haben sie zum Bummeln für den guten Zweck eingeladen.
19.12.2025, 18:30
Halberstadt. - Die Idee entstand beim ersten Händlerstammtisch, zu dem das Unternehmerbüro der Stadt Halberstadt eingeladen hatte. Und sie fand viel Zustimmung – einen Winterabend auf dem Breiten Weg in Halberstadt zu verbringen.