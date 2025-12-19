Kochen zu Weihnachten Advent in der Börde: Beim Flying Fish gibt es Fisch
Was soll an Weihnachten auf den Tisch? Vier Köche aus der Börde zeigen leckere Weihnachtsgerichte, die ganz einfach zu Hause gekocht werden können. Im „Flying Fish & Meat“ am Jersleber See landet, wie der Name des Restaurants schon verrät, Fisch auf dem Teller.
19.12.2025, 18:30
Jersleben - Nach deftigen Speisen zu Weihnachten, bietet die Fischsuppe eine ganz leichte Alternative, die leicht im Magen liegt und noch genug Platz für weitere Weihnachtsköstlichkeiten lässt. Nico Ellger vom Flying Fish & Meat am Jersleber See kocht eine traditionelle französische Fischsuppe, auch Bouillabaisse genannt.