Im Altenheim „Dr. Kurt Reuber“ steht beim Besuch des Männergesangvereins Oebisfelde das Mitsingen für die Bewohner auf dem Plan. Und dazu gibt es ein kleines Weihnachtskonzert.

Bekannte Weihnachtslieder versüßen den Advent, und die Besucher des Mini-Konzerts des Männergesangvereins Oebisfelde singen fleißig und kräftig mit.

Oebisfelde. - Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders haben die Chöre der Stadt auch in diesem Jahr weihnachtliche Klänge in die Altenheime Oebisfeldes getragen. Den Auftakt machte am 16. Dezember der Männergesangverein Oebisfelde mit einem Auftritt im Altenheim „Dr. Kurt Reuber“. Ziel der musikalischen Besuche war es, den Bewohnern in der Vorweihnachtszeit Abwechslung zu bieten und gemeinsame festliche Momente zu schaffen.