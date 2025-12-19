Weihnachten im Seniorenheim Der Männergesangverein Oebisfelde singt mit Bewohnern im Altenheim „Dr. Kurt Reuber“
Im Altenheim „Dr. Kurt Reuber“ steht beim Besuch des Männergesangvereins Oebisfelde das Mitsingen für die Bewohner auf dem Plan. Und dazu gibt es ein kleines Weihnachtskonzert.
19.12.2025, 18:30
Oebisfelde. - Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders haben die Chöre der Stadt auch in diesem Jahr weihnachtliche Klänge in die Altenheime Oebisfeldes getragen. Den Auftakt machte am 16. Dezember der Männergesangverein Oebisfelde mit einem Auftritt im Altenheim „Dr. Kurt Reuber“. Ziel der musikalischen Besuche war es, den Bewohnern in der Vorweihnachtszeit Abwechslung zu bieten und gemeinsame festliche Momente zu schaffen.