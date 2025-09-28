Ab sofort kann die Sonderausstellung „Fluch des Goldes“ im Schönebecker Salzlandmuseum bestaunt werden. Rund 6.000 Zinnfiguren in szenischen Darstellungen entführen in die südamerikanische Geschichte.

Schönebeck. - „Endlich!“ Mit diesem Wort eröffnete Museumspädagogin Evelyn Helbig am Freitagabend die Sonderausstellung „Fluch des Goldes“ im Schönebecker Salzlandmuseum. In der Ausstellung, die bis 15. Februar zu bestaunen ist, wird anhand von 6.000 handbemalten Zinnfiguren in szenischen Darstellungen die spannende und wechselhafte Gesichte Mittel- und Südamerikas erzählt.