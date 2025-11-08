Gerichtsprozess Schönebecker schlägt mit Metallstange auf Mann ein
Gefährliche Körperverletzung lautet die Anklage gegen einen 41-jährigen Schönebecker. Mit einer Art Vierkant-Profil soll er einen anderen Mann attackiert haben, der ihn Zuhause aufsuchte.
08.11.2025, 14:00
Schönebeck. - Mit einer Metallstange soll ein 41-jähriger Schönebecker im Mai 2024 auf einen heute 49-Jährigen eingeschlagen haben. Im Amtsgericht der Elbestadt erhebt die Magdeburger Staatsanwaltschaft Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Laut Anklage des Staatsanwalts hatte der 49-Jährige, der ebenfalls aus Schönebeck kommt, den Angeklagten an dessen Haus aufgesucht und geklingelt und geklopft sowie lauthals nach ihm verlangt.