Schönebeck. - Mit einer Metallstange soll ein 41-jähriger Schönebecker im Mai 2024 auf einen heute 49-Jährigen eingeschlagen haben. Im Amtsgericht der Elbestadt erhebt die Magdeburger Staatsanwaltschaft Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Laut Anklage des Staatsanwalts hatte der 49-Jährige, der ebenfalls aus Schönebeck kommt, den Angeklagten an dessen Haus aufgesucht und geklingelt und geklopft sowie lauthals nach ihm verlangt.