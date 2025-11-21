weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Veranstaltung Schalom-Woche: Schönebecker Schüler präsentieren ihre Erkenntnisse aus Theresienstadt

Im Sommer waren Schüler der Sekundarschule LebenLernen und des Jugendklub Young Generartions in Theresienstadt. Dabei waren sie mit den Gräueltaten der Nazis konfrontiert. Am Mittwochabend stellten sie ihre Eindrücke dar.

Von Stefan Demps 21.11.2025, 16:08
Vor 40 Gästen berichten Schüler über ihre Bildungsreise im Sommer, bei der sie auch das Konzentrationslager Theresienstadt besichtigen.
Schönebeck/Theresienstadt. - „Nie wieder“ sind zwei Worte, die immer wieder zu Anlässen zu hören sind. Doch liegt es an den Menschen selbst, diese Worte auch mit Leben und Überzeugung zu füllen.