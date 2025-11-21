Ein Kunrauer ruft dazu auf, die Gegenstände erst kurz vor der Abholung an die Straße zu stellen. Ansonsten könnten sich Kriminelle ermuntert fühlen, auf die Grundstücke zu kommen.

In Kunrau nehmen Kriminelle die Sperrmüll-Termine zum Anlass, um die Grundstücke zu betreten und dort Diebstähle zu begehen, berichtete ein Einwohner. In diesen Fällen kann Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

Kunrau. - Auf das Thema Sperrmüll ist ein Einwohner im Kunrauer Ortschaftsrat zu sprechen gekommen. Er berichtete, dass die Sachen meistens schon etliche Tage vor der Abholung an die Straße gestellt würden. Regelmäßig seien dann mehrere Transporter zu sehen, die um den Sperrmüll kreisen wie Motten ums Licht. Die Insassen beließen es aber nicht dabei, den Sperrmüll zu durchwühlen.