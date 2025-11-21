Nachdem die Haldensleber Postfiliale in den vergangenen Monaten immer wieder geschlossen war und für Frust gesorgt hat, hat die Post jetzt eine Lösung gefunden.

Die Postfiliale in der Haldensleber Hagenpassage war in der Vergangenheit immer wieder geschlossen.

Haldensleben - Nachdem Haldensleben wochenlang ohne eine eigene Postfiliale in der Innenstadt auskommen musste, hat die Post jetzt eine Lösung für die Partner-Filiale in der Hagenpassage gefunden. Ab Montag, 24. November, sollen die Türen der Filiale am gewohnten Standort wieder öffnen. Vorher war die Filiale über längere Zeit immer wieder geschlossen gewesen und die Haldensleber mussten teilweise zut Postfiliale nach Althaldensleben ausweichen, um Briefmarken zu kaufen oder Pakete zu verschicken.