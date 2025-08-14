Die finanzielle Förderung über Leader ist in der Region Schönebeck, Calbe und Barby relativ neu. Zwei Beispiele zeigen, dass es Ausdauer nach der Beantragung braucht, sich aber lohnen kann.

Die „Marco Polo“ wird ab Januar grundlegend im Inneren umgebaut.

Schönebeck. - „Leader“ klingt relativ unspannend. Wer sich jedoch einmal die Mühe macht, hinter die Kulissen dieses regionalen Förderprogrammes der EU zu blicken, wird überrascht sein, was alles möglich. Die Leader-Region Elbe-Saale rührt derzeit die Werbetrommel. Zwei Beispiele aus Schönebeck zeigen, wie Kommunen, Vereine und Firmen am Ende davon profitieren können.