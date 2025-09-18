Schönebecks Stadtrat Mark Kowolik (BfS) äußert sich zur Mandatsniederlegung von Petra Grimm-Benne. Er spricht von „Wählerbetrug“ und prognostiziert einen dunklen Ausgang.

Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Hat ihr Mandat für den Stadtrat Schönebeck niedergelgt.

Schönebeck. - Der Rückzug von Petra Grimme-Benne (SPD) aus dem Schönebecker Stadtrat ist für die Wählergemeinschaft Bürger für Schönebeck (BfS) eine Art „Wählerbetrug“. Das teilt in einer Stellungnahme Stadtrat Mark Kowolik (BfS) der Volksstimme mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Landesministerin war, dass die Umsetzung der Krankenhausreform im Land eine sehr intensive Begleitung erfordere, ließ sie über den SPD-Ortsverein mitteilen.