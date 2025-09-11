weather regenschauer
  4. Petra Grimm-Benne legt Stadtratsmandat nieder – SPD reagiert

Kritik an Politikerin Petra Grimm-Benne geht von Bord des Schönebecker Stadtrates – schon wieder

Landesministerin Petra Grimm-Benne hat zum zweiten Mal  ihr Stadtratsmandat für Schönebeck niedergelegt. Jetzt muss sich die SPD kritische Fragen gefallen lassen.

Von Olaf Koch Aktualisiert: 11.09.2025, 13:54
Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat ihr Stadtratsmandat in Schönebeck niedergelegt - nicht zum ersten Mal. Foto: Jan Woitas/dpa

Schönebeck. - Bei Licht betrachtet, wäre diese Informationen nur eine kurze Randnotiz in der Volksstimme wert gewesen. Doch im aktuellen Fall eben nicht – weil es nicht das erste Mal ist, weil es vor der Kommunalwahl anderslautende Aussagen gab und weil die handelnde Person nicht irgendeine ist. Sachsen-Anhalts Landessozialministerin Petra Grimm-Benne gib erneut ihr Stadtratsmandat auf. Dieser Vorgang fordert Nachfragen, mit denen die Schönebecker SPD nun umgehen muss.