Petra Grimm-Benne geht von Bord des Schönebecker Stadtrates – schon wieder

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat ihr Stadtratsmandat in Schönebeck niedergelegt - nicht zum ersten Mal.

Schönebeck. - Bei Licht betrachtet, wäre diese Informationen nur eine kurze Randnotiz in der Volksstimme wert gewesen. Doch im aktuellen Fall eben nicht – weil es nicht das erste Mal ist, weil es vor der Kommunalwahl anderslautende Aussagen gab und weil die handelnde Person nicht irgendeine ist. Sachsen-Anhalts Landessozialministerin Petra Grimm-Benne gib erneut ihr Stadtratsmandat auf. Dieser Vorgang fordert Nachfragen, mit denen die Schönebecker SPD nun umgehen muss.