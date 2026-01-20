Bevölkerung in Ostdeutschland Schönebecks Bevölkerung in Zahlen
Der demografische Wandel ist in ostdeutschen Städten deutlich spürbar. Zwar hält sich die Einwohnerzahl Schönebecks relativ stabil, aber ohne Zuzüge wäre das nicht möglich.
20.01.2026, 06:34
Schönebeck. - „Musik hilft bekanntlich, Dinge schöner klingen zu lassen – selbst Statistik und Haushaltszahlen“, eröffnet Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) seine Neujahrsrede: Es ist die letzte Ansprache auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und Stadtwerke Schönebeck.