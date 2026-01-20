weather heiter
Bevölkerung in Ostdeutschland Schönebecks Bevölkerung in Zahlen

Der demografische Wandel ist in ostdeutschen Städten deutlich spürbar. Zwar hält sich die Einwohnerzahl Schönebecks relativ stabil, aber ohne Zuzüge wäre das nicht möglich.

Von Stefan Demps 20.01.2026, 06:34
Schönebecks Einwohnerzahl ist leicht zurückgegangen. Ohne Zuzüge wäre der Rückgang noch größer ausgefallen. Archivfoto: Olaf Koch

Schönebeck. - „Musik hilft bekanntlich, Dinge schöner klingen zu lassen – selbst Statistik und Haushaltszahlen“, eröffnet Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) seine Neujahrsrede: Es ist die letzte Ansprache auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und Stadtwerke Schönebeck.