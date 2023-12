Der Onlinehandel und das dadurch verstärkte Verschicken von Paketen führt jedes Jahr zu einem Weihnachtshochbetrieb bei der Post. Das ist auch in Schönebeck der Fall.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Heute habe ich 82 Pakete auszuliefern. Letzte Woche waren es 130“, verrät Stefan Kleinert, Zusteller bei der Post in Schönebeck. Zwei Zahlen, die in der Weihnachtszeit normaler sind als in den übrigen elf Monaten des Jahres. Das höhere Arbeitsaufkommen mit Paketen ist etwas, dass Austräger wie Stefan Kleinert inzwischen wenig überrascht.