Gestandene Pädagogen sind entsetzt, was der AfD-Landesverband in einem Entwurf zum Regierungsprogramm schreibt. Der Leiter des Schönebecker Gymnasiums, Ulrich Palga, findet klare Worte.

Schönebecks Schulleiter: Die AfD hat von Schule keine Ahnung

Schönebeck. - „Schon seit Jahrzehnten sinkt in ganz Deutschland und Sachsen-Anhalt das Bildungsniveau“, schreibt die AfD in ihrem Entwurf des Regierungsprogrammes zur Landtagswahl und fügt hinzu: „Das Abitur befähigt nicht mehr zum Studium.“ Auf 13 Seiten kritisiert die Partei die Altparteien und fordert Verbesserungen. Darüber sprach Volksstimme-Redakteur Olaf Koch mit dem Leiter des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums, Ulrich Plaga.