weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Wahlprogramm: Schönebecks Schulleiter: Die AfD hat von Schule keine Ahnung

Wahlprogramm Schönebecks Schulleiter: Die AfD hat von Schule keine Ahnung

Gestandene Pädagogen sind entsetzt, was der AfD-Landesverband in einem Entwurf zum Regierungsprogramm schreibt. Der Leiter des Schönebecker Gymnasiums, Ulrich Palga, findet klare Worte.

11.02.2026, 18:06
Carl Hermann Gymnasium Schönebeck
Carl Hermann Gymnasium Schönebeck Paul Schulz

Schönebeck. - „Schon seit Jahrzehnten sinkt in ganz Deutschland und Sachsen-Anhalt das Bildungsniveau“, schreibt die AfD in ihrem Entwurf des Regierungsprogrammes zur Landtagswahl und fügt hinzu: „Das Abitur befähigt nicht mehr zum Studium.“ Auf 13 Seiten kritisiert die Partei die Altparteien und fordert Verbesserungen. Darüber sprach Volksstimme-Redakteur Olaf Koch mit dem Leiter des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums, Ulrich Plaga.