Schüler der Maxim-Gorki-Schule räumen die Friedhof der Stadt auf

Normalerweise würde die geleistete Arbeitskraft in die Schule fließen, da diese aber selbst gerade eine Baustelle ist, wurde für die Abschlussklassen Alternativen gesucht. Was die Schüler auf den Friedhöfen gemacht haben.

Schönebeck - Wer am 30. Mai oder 1. Juni über die beiden Schönebecker Friedhöfe gegangen ist, wird dabei drei Abschlussklassen der Sekundarschule „Maxim Gorki“ angetroffen haben. Schüler der zehnten Klassen haben an diesen beiden Tagen dort die Wege frei gemacht oder andere Aufräumarbeiten durchgeführt. „Es ist Tradition, dass die Abschlussklassen etwas für die Schule machen“, erklärt Rita Musche, Klassenlehrerin der 10b. Der Ort, wo die Schüler normalerweise tätig werden, wäre eigentlich ihre Schule gewesen, doch diese ist im Moment noch Baustelle. Also konnte die jährliche Aktion nicht wie gewohnt in dem Gebäude durchgeführt werden.