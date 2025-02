Barby. - So kann es aussehen, wenn ein Ausbildungstag der freiwilligen Feuerwehr und der Wunsch eines Vereins Hand in Hand gehen: Am vergangenen Sonnabend legten 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Barby mehrere alte Kiefern auf dem Gelände des Herrenhauses um. „Wir haben die Feuerwehr gebeten, uns zu helfen. Schließlich haben wir die Verkehrssicherungspflicht“, sagte Matthias Hilbig, Vorsitzender des Vereins „Erhalt Herrenhaus Barby“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.