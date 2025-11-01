Schönebecker Selbsthilfegruppe kann sich beim Rehasport seit fast 30 Jahren auf Ingrid Frank als Trainerin verlassen. Mit gezielten Übungen werden Konzentration und Koordination trainiert.

Ingrid Frank leitet die Schönebecker Selbsthilfegruppe Parkinson seit fast 30 Jahren beim Rehasport an.

Schönebeck. - „Das ist unser Motto“, sagt Ingrid Frank und präsentiert eine CD mit dem Rolf Zuckowski-Titel „Ich schaff das schon“. Die 83-jährige Schönebeckerin ist eine echte Sportskanone und leitet seit nunmehr fast 30 Jahren die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Parkinson beim Rehasport an. Einmal pro Woche treffen sich die Männer und Frauen in der Turnhalle in der Ballenstedter Straße und treiben etwa eine Stunde lang zusammen Sport.