Wenn Feuerglut den Genthiner Marktplatz erleuchtet, Musik erklingt und Jugendliche gemeinsam feiern, dann ist Church Night. Das Kirchspiel feiert unter dem Motto „Grenzenlos“.

Genthin - Die ChurchNight Genthin lockt auch in diesem Jahr mit einem besonderen Höhepunkt: Am Samstag, 1. November, begeistert ab 20 Uhr die bekannte Magdeburger Künstlergruppe „Flying Sparks“ mit einer spektakulären Feuershow direkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.

Die erfahrenen Feuerkünstler treten bundesweit auf und präsentieren eigens für Genthin choreografierte Showelemente mit Tanz, Musik und faszinierenden Pyro-Effekten – ein Erlebnis für die ganze Familie und ein garantiert sicheres Feuer-Spektakel.​

Event beginnt mit einem Jugendgottesdienst in der Genthiner Kirche

Das Event startet um 17 Uhr in der Jungen Kirche (Große Schulstraße 2) mit einem musikalischen Jugendgottesdienst, kreativen Workshops (Stoffbeutel & Federtaschen gestalten, Werwolf-Spielen, Bibliolog), Gesprächen an der Feuerschale und musikalischer Begleitung der Band Grashalm. Ein Mitbring-Buffet stärkt Leib und Seele: Fingerfood-Beiträge sind herzlich willkommen.​

Die ChurchNight lebt von Gemeinschaft, überraschender Kreativität und einem offenen Rahmen für Glaubensfragen und Begegnungen – nicht nur für Jugendliche, sondern generationsübergreifend.​

Konzert mit der Genthiner Band Grashalm

Nach der Feuershow rundet ein kleines Konzert der Band Grashalm den Abend ab. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei, Beiträge fürs Buffet werden erbeten.

Die ChurchNight Genthin wird getragen vom Evangelischen Kirchenkreis Elbe-Fläming, dem Kirchspiel Genthin und der Band Grashalm, die für eine moderne und lebendige Atmosphäre sorgen.​