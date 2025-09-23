weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Preisverleihung: Siegerehrung: Zens wird Bronzedorf

Zum Landeserntedankfest wurden am 21. September die Gewinnerdörfer des 12. Landeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ in Magdeburg gekürt. 50 Zenser reisen zur Preisverleihung in die Landeshauptstadt.

Von Bianca Heimert 23.09.2025, 06:00
Die Zenser Gewinner bekommen eine Urkunde, das Bronzeschild und eine Ulme überreicht. Foto: Bianca Heimert

Zens/Magdeburg. - Es war endlich so weit: Pünktlich zum Landeserntedankfest wurden auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark die diesjährigen Gewinnerdörfer für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gekürt. Bereits im Mai und Juni hatte eine Jury alle teilnehmenden Orte besucht – darunter auch Zens.