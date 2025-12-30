Ermittlungen nach Feuer Gerüchte nach nächtlichem Brand und Großeinsatz: Polizei stößt auf Cannabis-Plantage
Da Konkretes über den Großeinsatz fehlte, brodelte in Cochstedt die Gerüchteküche. So viel ist klar: Polizei geht von illegaler Plantage aus – und ermittelt.
Aktualisiert: 30.12.2025, 11:41
Hecklingen/Cochstedt - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch gestern noch für Diskussionen im Ort – zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es hieß, bedeckt hielt.