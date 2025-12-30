Da Konkretes über den Großeinsatz fehlte, brodelte in Cochstedt die Gerüchteküche. So viel ist klar: Polizei geht von illegaler Plantage aus – und ermittelt.

Gerüchte nach nächtlichem Brand und Großeinsatz: Polizei stößt auf Cannabis-Plantage

Die Polizei hatte am Sonntag in der Straße Am Weißen Tor in Cochstedt mit Unterstützung der Ortswehr einen Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis.

Hecklingen/Cochstedt - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch gestern noch für Diskussionen im Ort – zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es hieß, bedeckt hielt.