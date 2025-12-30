weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Mehrere hundert Pflanzen: Brand löst Großeinsatz aus - Cannabis-Plantage entdeckt

Ermittlungen nach Feuer Gerüchte nach nächtlichem Brand und Großeinsatz: Polizei stößt auf Cannabis-Plantage

Da Konkretes über den Großeinsatz fehlte, brodelte in Cochstedt die Gerüchteküche. So viel ist klar: Polizei geht von illegaler Plantage aus – und ermittelt.

Von René Kiel Aktualisiert: 30.12.2025, 11:41
Die Polizei hatte am Sonntag in der Straße Am Weißen Tor in Cochstedt mit Unterstützung der Ortswehr einen Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis.
Die Polizei hatte am Sonntag in der Straße Am Weißen Tor in Cochstedt mit Unterstützung der Ortswehr einen Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis. Foto: René Kiel

Hecklingen/Cochstedt - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch gestern noch für Diskussionen im Ort – zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es hieß, bedeckt hielt.