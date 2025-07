Der diesjährige Sommermarkt hat am Sonntag in Egeln zahlreiche Besucher angezogen. Welche weiteren Veranstaltungen in den kommenden Monaten geplant sind.

Egeln/VS - Der diesjährige Sommermarkt auf der Wasserburg in Egeln hat am Sonntag zahlreiche Besucher aus nah und fern angezogen. „Der Markt war gut besucht und mit vielen Ständen bestückt, darunter auch einigen neuen mit schönen Kakteen und Sukkulenten oder Geschenkartikeln und natürlich auch wieder mit den Direktvermarktern vom Straußenhof, dem Pferdefleischer sowie mit Obst, Fisch und allem, was man auf so einem Markt erwartet und im Supermarkt nicht kaufen kann“, sagt Museumsleiter Uwe Lachmuth. Auch die Besucherzahlen im städtischen Museum mit seiner Marterkammer seien top gewesen.