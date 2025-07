Janett Menzer ist Anfang Juli mit ihrem Kosmetikstudio in Staßfurt umgezogen. Das war auch notwendig, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Das Angebot ist vielseitig.

Kosmetikstudio in Staßfurt: Neue Räume nach hoher Nachfrage

Staßfurt - Die Frau blieb geduldig im Warteraum, sie hatte Zeit mitgebracht. Und als die vielbeschäftigte Janett Menzer dann in den Eingangsbereich kam, flogen die lieben Worte nur so durch den Raum. Die Kundin hatte Blumen mitgebracht. Und ein Lächeln zur Neueröffnung. Es blieben nicht die letzten wohlwollenden Worte. Das Kosmetikstudio „Aesthetik Janett Menzer“ ist innerhalb Staßfurts umgezogen. Und das blieb natürlich nicht unbemerkt. Denn Menzer hat sich über die Jahre einen Namen gemacht, und das ist auch der Grund für den Umzug in die Von-der-Heydt-Straße 1a.