Die A 14 bei Schönebeck ist nach Lkw-Unfall am frühen Morgen teilweise gesperrt, in Könnern geht ein Polizist nach 40 Jahren im Dienst der Sicherheit, in Bad Salzelmen wird die Reha-Klinik auch schon 30 Jahre alt: Im Ticker von Donnerstag, 20. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Donnerstag, 20. März 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

6.53 Uhr: Unter dem Motto „Nachhaltig leben – Mensch und Natur“ steht der Sonnabend, 22. März, im ÖSA-Obstbiotop am Concordia See, wo die Mitarbeiter der ÖSA und ihre Familien bei einem Frühjahrsputz das gerade erst angelegte Areal auf Vordermann bringen.

Erst im Herbst wurden die Obstbäume gepflanzt. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Zudem sollen an diesem Tag sogenannte Bienenbeuten ausgebracht werden, um Bienenvölkern ein neues Zuhause zu geben. Die Streuobstwiese mit alten Sorten ist in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald entstanden, die am See Biotope schaffen möchte. (gin)

A 14: Schwerer Lkw-Unfall bei Schönebeck

6.34 Uhr: Nach einem schweren Lkw-Unfall es am frühen Donnerstagmorgen bei Schönebeck ist die A 14 in Richtung Halle teilweise gesperrt.

Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Wie bereitet sich Egelner Mulde auf den Ernstfall vor?

6.28 Uhr: Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat die notwendigen Notfalldokumente erstellt und sich dafür eine Übersicht über die vorhandenen Kapazitäten und Fahrzeuge verschafft.

Die Kameraden der Ortswehren der Verbandsgemeinde Egelner Mulde kommen auch zur Beseitigung von Sturmschäden oder anderen Havarien zum Einsatz. Im August 2023 mussten sie umgestürzte Bäum im Breiteweg in Egeln entfernen. (Foto: René Kiel)

Wo die Einsatzleitung künftig eingerichtet werden soll und was sonst noch wichtig ist, erklären wir Ihnen hier.

In Könnern in Sachen Sicherheit verwurzelt

6.12 Uhr: Ralf Ernst hat nach 40 Jahren seine Uniform an den Nagel gehängt. Das Könneraner Urgestein kannte sein Revier wie seine Westentasche.

Stark verwurzelt wie der Baum auf dem Marktplatz in Könnern ist Regionalbereichsbeamter Ralf Ernst mit der Stadt. Er hat sich nun nach vier Jahrzehnten in den Ruhestand verabschiedet. (Foto: Sebastian Möbius)

Weshalb er damals Polizist geworden ist und was sich seine Kollegen jetzt zum Abschied haben einfallen lassen, lesen Sie hier.

Die Reha-Klinik in Bad Salzelmen wird 30

1995 wurde die Reha-Klinik in Bad Salzelmen fertiggestellt und hat seitdem viele Patienten betreut. Die Behandlungsmethoden haben sich in den Jahren gewandelt.

Mitte der 1990er Jahre wurde die Reha-Klinik fertiggestellt, nachdem 1992 mit dem Bau begonnen wurde. (Foto: Reha-Klinik)

Über 3.000 Rehabilitanden jährlich finden hier auf ihrem Weg zur Genesung Unterstützung – mit bewährten Behandlungsmethoden, einem engagierten Team und den Einflüssen des ältesten Soleheilbads Deutschlands.