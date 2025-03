Hornissen sind friedliche Brummer mit Appetit auf Wespen. In der alten Barbyer Schiffswerft wurde jetzt ein Nest aus dem Vorjahr entdeckt, das eine unglaublich kunstvolle Oberfläche hat.

Barby: So schön kann es nur die Natur

So wie es kaum ein Menschenkünstler kann: Die hauchdünnen, aber stabilen Strukturen des Hornissennestes sind faszinierend.

Barby. - Aus der Ferne sieht es auf den ersten Blick aus, als hätte jemand ungelenk Bauschaum an die Holzwand gesprüht. Auf den zweiten Blick erinnert es an die Oberflächenstruktur eines fernen Planeten. Ein dritter Vergleich sei erlaubt: Würde das Ding in einer hippen Großstadt-Galerie hängen, wäre recht bald ein roter Verkaufspunkt dran.