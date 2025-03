Unikate als Mode mit „Sinn-Flut-Design“ gibt es jetzt in Bernburg, im Imuset in Schönebeck wird ein altes Kabel zum Fernsehturm, der Parkplatz am Postring in Staßfurt ist fünf Jahre nach seiner Sanierung schon wieder im Eimer: Im Ticker von Mittwoch, 19. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Mittwoch:

8.35 Uhr: Selbstgebastelte Osterkarten bereiten viel Freude – besonders, wenn sie mit selbstgemachten Stempeln verziert sind. Das Museum der Stadt Aschersleben bietet Ferienkindern zwischen sieben und zwölf Jahren am Mittwoch, 9. April, eine Osterhasenschreibstube an.

Ab 10 Uhr gibt es einen spannenden Einblick in die Geschichte der Stempel und der deutschen Schrift. Anschließend werden eigenen Osterkarten mit selbstgebastelten Stempeln gestaltet.

Aufgrund begrenzter Plätze wird um Voranmeldung unter der Nummer 03473/95 84 30 gebeten.

ISUV: Wie hilft ein Ehevertrag?

7.42 Uhr: Wie kann man mit Ehevertrag und Scheidungsfolgenvereinbarung gut vorsorgen und sowohl Geld als auch Nerven sparen kann?

Das erklärt eine Fachanwältin im Rahmen eines Vortrages des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht (ISUV) am Mittwoch, 26. März, 18 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhauses „Rückenwind“, Bahnhofstraße 12 in Schönebeck.

Eine Anmeldung unter magdeburg@isuv.de sei wünschenswert, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

Lecker und gesund mit frischem Obst und Gemüse

6.53 Uhr: Der Frühling steht vor der Tür. Bald wird es wieder frisches Obst und Gemüse aus heimischer Produktion geben. Im Rahmen des Projektes „Route 60+“ wird erklärt, wie sich daraus mit vergleichsweise wenig Aufwand gesunde und leckere Mahlzeiten zubereiten lassen.

Diätassistentin Dana Pape gibt am Mittwoch, 9. April, ab 10 Uhr allen Interessierten Über-60-Jährigen in der Kreisbibliothek Aschersleben hilfreiche Tipps. Im Anschluss ist eine Gesprächsrunde geplant.

Wie für alle Veranstaltungen der „Route 60+“ wird um Anmeldung unter 03473/22 28 12 1 gebeten. Auch eine Mail an constance.otte @bildungswerk.de ist möglich.

Eine Designerin setzt in Bernburg auf „Sinn-Flut“

6.28 Uhr: Claudia Ludwig-Lischka eröffnet an der Wilhelmstraße in Bernburg ihr eigenes Modegeschäft.

Claudia Ludwig-Lischka eröffnet ihr neues Geschäft an der Wilhelmstraße in Bernburg. (Foto: Katharina Thormann)

Ihre Ware – alles Unikate – hat sie unter dem Label „Sinn-Flut-Design“ selbst kreiert. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie hier.

Neue Saison mit neuen Highlights im Imuset

6.12 Uhr: Das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck bereitet sich auf die Saison 2025 vor. Auftakt ist Mitte April mit dem Tag der Industriekultur.

Blick in die große Haupthalle: Hier soll das erste Fernsehkabel der Welt noch besser dargestellt werden. (Foto: Olaf Koch)

Wie ein altes Fernsehkabel dann zum Fernsehturm geworden sein soll, erklären wir Ihnen hier.

Was ist mit dem Parkplatz am Postring los?

5.51 Uhr: Warum ist der Parkplatz am Postring in Staßfurt schon wieder beschädigt? Das will Stadträtin Bianca Görke jetzt von der Stadt wissen.

Der Parkplatz an der Bode in Staßfurt ist in einem schlechten Zustand. (Foto: Bianca Görke)

Die Frage kann man berechtigt finden. Schließlich war der Parkplatz erst im Jahr 2020 saniert worden.