Förderstedt - In Tippelschritten und ganz vorsichtig setzt sich die kleine Zufallsgemeinschaft in Bewegung. Alle in grellfarbenen Warnwesten und mit Sicherheitsschuhen an den Füßen. Schlamm, Schlamm, Schlamm, es ist zugig, der Himmel bewölkt an diesem Dienstagvormittag, aber Dr. Susanne Friederich hat den Schalk im Nacken. Sie erinnert an den „Mönch von Lützerath“, der 2023 bei Protesten gegen RWE Polizisten in den Schlamm geschubst hatte. „Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht auch in den Schlamm fallen“, sagt die Abteilungsleiterin Bodendenkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt. Das sei auch schon vorgekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.