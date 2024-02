Ein Wäldchen in Bernburg verschwindet, der illegale Müll in Staßfurt nimmt zu, im Bördeland werden Projekte gesucht, um viel Geld auszugeben: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 16. Februar 2024:

6.13 Uhr: Da staunten ein Spaziergänger nicht schlecht: In Bernburg ist ein weiteres Waldstück verschwunden. Konkret geht es um eine einen Hektar große Fläche an der Keßlerstraße.

An der Keßlerstraße in Bernburg ist ein Waldstück verschwunden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Während sich der Spaziergänger über die Maßnahme wundert, wundert sich die Stadt über die Aufregung. Denn alles sei doch längst angekündigt gewesen.

Was auch in Staßfurt nicht in den Papierkorb gehört

6.09 Uhr: Pfanne und Katzenstreu im öffentlichen Papierkorb? In Staßfurt wird das von der kuriosen Ausnahme inzwischen zur unerfreulichen Regel.

In der Stadt Staßfurt wird derzeit vermehrt Hausmüll über die städtischen Papierkörbe entsorgt. (Foto: Stadt Staßfurt)

Illegal entsorgter Hausmüll verursacht der Stadt zusätzliche Kosten bei Mülleimerentleerung. Was das wirklich kostet, lesen Sie hier.

Bördeland sucht Ideen für zehn Millionen Euro

5.53 Uhr: Fast zehn Millionen Euro stehen der Leader-Aktionsgruppe Bördeland für neue Projekte zur Verfügung. Jetzt sucht sie Möglichkeiten, diese auch auszugeben in den nächsten Jahren.

Für die Gemeinde Bördeland arbeiten Stefanie David (l.) und Marco Schmoldt im Leader-Bördeland mit, unterstützt von Bauamtsleiter Ronald Funke (l.), hier im Gespräch mit Regionalmanagerin Angelika Fricke (r.). (Foto: Alina Bach)

Bis die Truppe auf die Suche nach neuen Ideen gehen konnte, ist allerdings einige Zeit vergangen. Das hatte vor allem organisatorische Gründe.