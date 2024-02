16 Frauen und Männer haben in Egeln den Verein „Zusammen für Egeln“ gegründet. Er soll in eine Wählergemeinschaft umgewandelt werden und will auch Kandidaten für die Stadtratswahl nominieren.

Egeln - 16 Frauen und Männer der Stadt haben im Hotel „Weißer Schwan“ in Egeln vor wenigen Tagen den neuen Verein „Zusammen für Egeln“ gegründet. Darüber hinaus haben weitere fünf Personen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert.

„Unser Ziel ist es, Egeln durch Eigeninitiative, neue Ideen und Projekte noch lebenswerter und schöner zu machen und sich für die Interessen der Stadt und ihrer Bürger einzusetzen“, sagte der Unternehmer Gordon Tamm. Dem 38-Jährigen sprachen die Gründungsmitglieder einstimmig das Vertrauen als Vereinschef aus. Er war nach seinem Jurastudium in das Familienunternehmen, das den Club „Wilde Zicke“ in Egeln betreibt, eingestiegen.

Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender wurde der Hotelchef Christian Bischoff gewählt. Im fünfköpfigen Vorstand arbeiten unter anderem der Kabarettist Tobias Hengstmann und Katja Sehnert mit, letztere als Schriftführerin und Tobias Liste als Schatzmeister.

Politisch unabhängig

Aus diesem Verein heraus soll Anfang März eine politisch unabhängige Wählergemeinschaft geschaffen werden, um mit eigenen Kandidaten bei der Wahl des neuen Egelner Stadtrates am 9. Juni antreten zu können, kündigte Gordon Tamm an.

Der nicht eingetragene Verein geht auf die Initiative „Farbe für Egeln“ zurück. Dabei handelte es sich um eine Stammtischrunde des Hotels „Weißer Schwan“ von engagierten jungen Männern, die sich durch zahlreiche Ideen und Aktivitäten in der Bördestadt einen Namen gemacht hatten.

„Wir verfolgten das Ziel, nicht nur zu klagen, sondern aktiv etwas zu bewirken. In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche ehrenamtliche Projekte umgesetzt“, berichtete der Vereinschef, der von Anfang mit dabei war, nicht ohne Stolz.

Zunächst reinigten die Männer die Fassade des Hauses Breiteweg 40 und verpassten ihr einen neuen Anstrich. „Was ein bisschen Farbe für Egeln’ bewirken konnte, zeigten die durchweg positiven Reaktion der Bürger“, freut sich Gordon Tamm über den Zuspruch. Danach nahmen er und seine Freunde sich das ehemalige Hotel „Zur grünen Tanne“ vor. An der einst schönen Fassade hatte der Zahn der Zeit ganz schön genagt. Dennoch entschieden sich die Männer dazu, es zu versuchen. Hunderte von Rissen an der Fassade wurden von ihnen sorgfältig gefüllt. „Wir erneuerten sogar die Giebelecke und den Stuck“, sagte Gordon Tamm. Heute präsentiert sich das Gebäude auf der Egelner Hauptstraße in neuem Glanz.

Ebenfalls an einem Stammtischabend entstand die Idee, den Breiteweg in der Weihnachtszeit mit einer Lichterkette zu verschönern. „Die Begeisterung teilte auch die Stadt Egeln, die uns sofort ihre Unterstützung zusicherte“, berichtete der Vereinschef. Aufgrund des enormen Zuspruchs der Egelner für die Weihnachtsbeleuchtung hatten die Männer dann den Einfall, den Breiteweg durch Blumenampeln zu verschönern. Mit Hilfe von 25 Egelner Blumenpaten, die die Kosten für die Bepflanzung der Ampeln jedes Jahr aufs Neue übernehmen, wurde die Magistrale der Stadt ab 2018 erstmals durch einen prachtvollen Blumenschmuck aufgewertet.

Bürgerpark war die Krönung

Die Krönung der Aktivitäten der Initiative „Farbe für Egeln“ war ihr besonderes Herzensprojekt, die Schaffung eines Bürgerparkes auf einem brachliegenden Gelände in der Innenstadt. „Wenn wir zurückblicken, müssen wir sagen, dass wohl keiner von uns je daran gedacht hätte, dass diese Idee aus unserer Gemeinschaft wirklich Realität werden könnte. Dennoch wagten wir es, die Vision der Stadt Egeln vorzustellen, und waren erfreut, dass sie Interesse zeigte. Also machten wir uns auf die Suche nach einem passenden Grundstück und wurden zum Glück schnell fündig“, sagte Gordon Tamm. Die größte Herausforderung sei jedoch die Finanzierung dieses Projektes gewesen. Glücklicherweise hätten der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) und Hauptamtsleiterin Dagmar Witzke, deren Zusammenarbeit man in den letzten Jahren geschätzt habe, viel in Bewegung gesetzt, besonders im Hinblick auf eine Leader-Förderung. Sie hätten den finanziellen Weg für das Vorhaben geebnet und Fördermittel in einer Höhe ermöglicht, die von niemandem zuvor erwartet worden sei.

„Während der eigentlichen Bauphase, die durch Bürgermeister Reinhard Luckner und sein starkes Engagement für die Fertigstellung des Projekts geprägt war, begleiteten wir das Vorhaben so gut es ging und nahmen regelmäßig an den Baubesprechungen teil“, erinnert sich Gordon Tamm, der auch Sara Wichmann für eine Mitarbeit gewinnen konnte. Sie hatte das engagierte Planungsbüro ehrenamtlich mit ihrer Erfahrung in diesem Bereich unterstützt. Entstanden ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, der bei allen Egelnern und den Besuchern sehr gut ankommt und nicht nur die Kinder in den Bann zieht.

„Dadurch wurde immer öfter der Wunsch an uns herangetragen, bei der nächsten Kommunalwahl für den Egelner Stadtrat zu kandidieren“, sagte der Vereinschef und fügte hinzu: „Wenn wir als Stammtisch bereits viel bewirken konnten, was können wir dann erreichen, wenn wir Teil des Stadtrates wären?“ In Gesprächen mit verschiedenen Personen sei schnell klar geworden, dass dies vielversprechend sei. Viele Bürger hätten sich bereit erklärt, den Verein zu unterstützen oder sich sogar selbst als Kandidat zur Verfügung zu stehen.

„Wir sind dabei Ideen zu sammeln für die nächste Legislaturperiode“, sagte Gordon Tamm.

Er und seine Mitstreiter sind offen für weitere Mitglieder. Sie können sich auf der Internet-Homepage des Vereins www.zusammen-fuer-egeln.de/ informieren.