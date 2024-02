„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 14. Februar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 15. Februar 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

7.14 Uhr: Wer in Förderstedt hat Fragen an Peter Rotter?Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Förderstedt bietet für alle interessierten Bürgern auf jeden Fall in den nächsten Wochen neue Sprechzeiten an.

Die Termine sind am Montag, 19. Februar, Förderstedt (Rathaus) und am Montag, 26. Februar, Löbnitz (ehemalige Feuerwehr) jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Sperrung wegen Trinkwasserleitung

6.46 Uhr: Straßensperrung in Neundorf: In der Zeit von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, kommt es dort im Kreuzungsbereich Angerstraße/ Elisabethstraße/Am Gänseanger zu einer Vollsperrung. Das teilt Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters mit.

Grund für die Sperrung sei die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Auftrag des WAZV „Bode-Wipper“. Die Umleitung werde über die Rathmannsdorfer Straße und Am Gänseanger geführt, heißt es weiter von der Stadt Staßfurt.

Sodawerk begrüßt Haseloff als Besucher

6.13 Uhr: Große Ziele hat sich das Staßfurter Sodawerk gesetzt: Bis 2040 will Ciech CO₂-neutral sein. Das jedenfalls haben die Verantwortlichen erklärt als am Mittwoch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ihr Werk besucht hat.

Gert Grützkow (rechts) erklärt Reiner Haseloff (Zweiter von links) und Sven Rosomkiewicz die Funktionsweise der 2019 modernisierten Sobic-Anlage, die für die Natriumhydrogencarbonat-Herstellung von pharmazeutischem Natron notwendig ist.( (Foto: Lisa Kollien)

Dort erfuhr Haseloff viel über die Geschichte und die aktuelle Produktion, aber auch über die Zukunftspläne der polnischen Unternehmensgruppe.

Keine Chance für einen neuen Supermarkt

6.04 Uhr: Wer in Schönebeck einkaufen will, sollte nicht nach Felgeleben fahren. Das ist kein Sprichwort, wohl aber eine treffende Zustandsbeschreibung. Denn, wer dort einen Supermarkt sucht, wird nicht fündig. Die Folge ist, dass die dortigen Bewohner längere Wege für ihre Einkäufe zurücklegen müssen.

Ein Blick über Felgeleben/Sachsenland macht deutlich, was fehlt: Einkaufsmöglichkeiten. (Foto: Olaf Koch)

Dort, genauer gesagt im Bereich Sachsenland, soll jetzt ein neues Wohngebiet entstehen. Und wo kaufen die Menschen ein? Nicht in Felgeleben. Warum alle Marktbetreiber abwinken und der weiße Fleck weiß bleiben soll, erklären sie hier.

Stadtansichten auf den Bernburger Gerichtsfluren

5.58 Uhr: Fotograf Thomas Engst zeigt 15 Ansichten von Bernburg im Amtsgericht der Stadt. Dort sind sie noch bis Anfang April zu sehen. Dann sollen sie verkauft werden - für einen guten Zweck.

Fotograf Thomas Engst (rechts) möchte seine im Gerichtsflur hängenden Fotos am 5. April verkaufen und die Erlöse an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung spenden, deren Stiftungspate Sebastian Schulz (links) ist. (Foto: Carsten Roloff)

Bis dahin lenken sie die Angeklagten und die anderen Prozessbeteiligten vom spannenden, aber auch nicht immer schönen Geschehen auf den Gerichtsfluren ab. Auch ein guter Zweck ...