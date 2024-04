Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 11. April 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 12. April 2024:

Das ist neu am Freitag:

6.14 Uhr: Gewalt gegen Ehrenamtliche und keine Rente: Staßfurts Stadtwehrleiter Christian Brinse hat dem Stadtrat verraten, was den Kameraden unter den Nägeln brennt.

Den Einsatz am 16. März 2023 in Löderburg werden die Feuerwehrkameraden nicht vergessen, bei dem sie angegriffen wurden. (Foto: FFW Löderburg)

Und was sie als echte Wertschätzung empfinden würden. Die Vorschläge reichen von Gratis-Baden bis zu Selbstverteidigungskursen. Womit sich der Kreis zu einer Gewalt schließt, die keiner fassen kann.

Anhaltiner? Oder einfach Wähler?

6.03 Uhr: Ein großer Name: In Neugattersleben hat sich die Anhaltinische Wählergemeinschaft gegründet. Inwiefern sie in irgendeiner Beziehung zum Fürstenhaus stehen, ist nicht überliefert.

Patrick Hölscher (von links), Marc Linse-Wall und Endrik Schrang kandidieren als Anhaltinische Wählergemeinschaft bei der Kommunalwahl am 9. Juni für den Stadtrat der Einheitsgemeinde Nienburg. (Foto: Thomas Weißenborn)

Ob das bei Patrick Hölscher, Marc Linse-Wall und Endrik Schrang tatsächlich der Fall ist, wäre noch herauszufinden. Jedenfalls treten sie damit zur Stadtratswahl an. Was sie vorhaben, lesen Sie hier. Und das ist doch viel wichtiger ...

Hundekot: Behälter fürs Bördeland

5.57 Uhr: Die Gemeinde Bördeland hat ein Hundekot-Problem. Die Verwaltung will daher Hundekotbehälter in allen sieben Ortsteilen aufstellen.

Neue Hundekotbehälter sollen bald im gesamten Bördeland stehen. (Foto: wmo)

Das Geld ist bereits im Haushalt eingeplant. Und der Verursacher bezahlt: Es stammt aus den Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Hundesteuer.