„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 24. Mai 2024.

Das ist neu am Freitag

6.22 Uhr: „Ich habe mich gewundert, warum hier die Lkw plötzlich wieder reinrasen“, sagt Nadine Israel. Wenig später stellt die Anwohnerin der Schachtstraße im Bernburger Stadtteil Roschwitz fest, dass die im Dezember 2023 von der Stadtverwaltung installierte Geschwindigkeitsanzeigetafel demontiert wurde.

Die Anwohner Christa Krause (links), Nadine Israel und Michael Naumann schauten sich bei einem Vor-Ort-Termin mit der MZ im Oktober 2023 den bisherigen Schriftverkehr zu ihren Beschwerden über die Verkehrsbelastung auf der Schachtstraße in Bernburg-Roschwitz an. (Foto: Torsten Adam)

Das für 3.000 Euro angeschaffte Gerät steht inzwischen auf der Straße Fourmies. Fünf Monate sollte die Tafel die Geschwindigkeit messen, die Auswertung nach weiteren zwei Monaten war allerdings nicht das, was die Anwohner erwartet haben.

Rückblick: Das passierte vor 50 Jahren in Staßfurt

6.02 Uhr: In Staßfurt wird wieder in alten Zeitungen beblättert. Was die Menschen in Staßfurt aus Stadt und Kreis im Mai 1974 bewegt hat?

Gesagt kann werden: Der Mai begann damals wie heute traditionell mit einem Feiertag. Die Volksstimme berichtete von „einem machtvollen Bekenntnis zur allseitigen Stärkung der DDR im Jubiläumsjahr“ – mit etwa 15.000 Bürgern auf den Staßfurter Straßen.

Polizei wird bestohlen: Mann vor Gericht

5.21 Uhr: Einem 33-jährigen Mann aus der Börde wird im Schönebecker Amtsgericht schwerer Diebstahl vorgeworfen. Das Opfer: die Polizei.

Ein Sicherheitsmitarbeiter soll Polizeireviere in Magdeburg und Schönebeck bestohlen haben. Unter anderem rund ein Dutzend Diensthandys soll er gestohlen haben. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll der 33-Jährige zwischen August und September 2023 sowohl ein Polizeirevier in Schönebeck als auch in Magdeburg bestohlen haben, statt dort aufzupassen. Nun klagt ihn die Staatsanwaltschaft an. Die Polizei stellt zudem einen Antrag auf Schadensersatz.