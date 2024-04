sLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Spektakuläre Berlin-Pläne in Biendorf, Homeschooling wegen Lehrermangels in Schönebeck, ungewisse Zukunft für das Lutherhaus in Staßfurt: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.