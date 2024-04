Das Lutherhaus in Staßfurt sollte komplett saniert werden. Die Pläne liegen wieder auf Eis. Doch im Hintergrund gibt es immer noch Bewegung rund um das repräsentative Gebäude.

Lutherhaus in Staßfurt: Ungewisser Ausblick für seit 30 Jahren leerstehendes Haus

Das Lutherhaus steht an der Ecke Kirchstraße/Hohenerxlebener Straße, gegenüber vom Eiscafé Judy.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Tobias Ortmann atmet schwer aus, wenn er das Wort „Lutherhaus“ hört. Dieses Wort hat er in den vergangenen Jahren so oft gehört, am Anfang verknüpft mit positiven Erwartungen und Vorfreude. Mittlerweile ist es eng verbunden mit Enttäuschung, Unzufriedenheit und auch etwas schlechter Laune.