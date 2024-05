Weil sie immer wieder in Läden gestohlen hat, muss eine Schönebeckerin nun für zwei Jahre in Haft. Dabei gab ihr die Justiz Chancen über Chancen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Ich bin wohl ein Stück weit Mitschuld. Ich hätte Sie schon viel früher wegsperren müssen“, stellt Schönebecks Strafrichter Eike Bruns resigniert fest. Die Worte richtet er an die 55-jährige Schönebeckerin, die wegen zweier Diebstähle auf der Anklagebank sitzt. Wieder einmal. Dabei haben der Richter und die Staatsanwaltschaft der Frau in einem anderen Diebstahlprozess vor knapp einem Jahr eine allerletzte Chance verschafft. Schon damals hätte sie eigentlich in Haft gehen müssen.