Bei einem Wohnhausbrand in Aschersleben müssen neun Personen gerettet werden, ein Ehepaar aus Bernburg geht erneut auf Weltreise, in Schönebeck ist eine Frau vor Gericht, die betrunken einen Unfall verursacht haben soll: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 20. Mai 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 22. Mai 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

7.14 Uhr: Anlässlich der neuen Schau in der Grafikstiftung Neo Rauch lädt die Tourist-Information Aschersleben am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr zu einer Kunstführung durch Aschersleben ein. Gemeinsam mit der Stadtführerin wandeln die Teilnehmer auf Ascherslebens kunstvollen Pfaden und entdecken beeindruckende Werke und Zeugnisse künstlerischer Schaffenskraft.

Eine Kunstführung durch Aschersleben gibt es anlässlich der neuen Ausstellung. (Foto: Frank Gehrmann)

Im Mittelpunkt stehen kleine und große Kunstschätze wie Skulpturen, Brunnen, Friese, Mosaike und Stelen. Auch bei der Mini-Ausstellung mit Gemälden des Malers Hans-Georg Buschmann in einem Schaufenster am Markt wird Halt gemacht. Foto: Frank Gehrmann Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 440 oder per E-Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Brand an der Breite Straße: Neun Personen gerettet

6.39 Uhr: Schlimme Nachricht aus der Nacht: Nach einem Brand im Hausflur müssen neun Personen aus einem Ascherslebener Wohnhaus gerettet werden.



Zum zweiten Mal hat es in dem Haus an der Breiten Straße in Aschersleben gebrannt. Bereits Silvester musste die Feuerwehr hier zu einem Löscheinsatz ausrücken. Alles Weitere zu dem Einsatz lesen Sie hier.

Der zweite Teil von „Bernride“ ist gestartet

6.21 Uhr: Das Ehepaar Christian und Juliane Brych startet am Montag in den zweiten Teil seiner Motorrad-Weltreise „Bernride“. Welche Route nach Nepal die Bernburger gewählt haben.

Juliane und Christian Brych verabschieden sich am Montag aus Bernburg, um zum zweiten Teil ihrer Motorrad-Weltreise „Bernride“ aufzubrechen. (Foto: Torsten Adam)

Die Abenteuerlust hat Christian und Juliane Brych erneut gepackt. Das Ehepaar aus Bernburg steckt mitten in den Vorbereitungen auf den zweiten Teil seiner Motorrad-Weltreise. Dieses Mal wollen beide am kommenden Montag Kurs auf das Dach der Welt nehmen.

Live-Talk am Mittwoch

6.09 Uhr: Es waren die Bilder des Winters: Protestierende Landwirte, die die Zufahrten zu den Autobahnen in Sachsen-Anhalt und damit auch zur A 14 und zur A 36 sperren. Die den Verkehr in der Kreisstadt zum Erliegen bringen, weil sie im großen Korso durch die Stadt zur Kundgebung fahren. Und die vom Straßenrand mehr Applaus und viel mehr Zuspruch bekommen als andere Demonstranten, die sich mit dem Straßenverkehr anlegen.

Was ist geblieben von dem Protest-Winter – jetzt im heißen Frühjahr? Wie kämpfen die Landwirte weiter für ihre Interessen? Was nehmen sie mit als Erfahrung aus ihrem Protest? War er nur öffentlichkeitswirksam oder auch wirklich erfolgreich? Hier erfahren Sie mehr.

Betrunken in den Gegenverkehr geraten

5.21 Uhr: Eine 60-jährige Schönebeckerin soll im Dezember vergangenen Jahres betrunken mit ihrem Auto in Schönebeck unterwegs gewesen. Dabei habe sie auch einen Unfall verursacht, als sie in den Gegenverkehr geriet, und rund 15.000 Euro Schaden an einem anderen Fahrzeug verursachte.

Eine 60-jährige Schönebeckerin soll sich betrunken hinters Steuer ihres Wagens gesetzt haben. In Schönebeck soll sie dann einen Unfall verursacht haben, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstanden seien. (Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie)

Im Amtsgericht der Elbestadt erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr.