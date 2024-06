SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Schafe in Neugattersleben, die dem Riesenbärenklau gefährlich werden, ein Hauptdarsteller im Schönebecker Operettensommer, der die „Csárdásfürstin“ noch gar nicht so lange kennt, ein Rentner-Stammtisch in Staßfurt, den es ohne Hilfe nicht geben würde: Im Ticker von Mittwoch, 19. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.