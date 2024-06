Beifallsstürme für Leipziger Sänger in der Basilika in Heckligen

Die Sängerinnen und Sänger des Leipziger Vokalensembles Voces Lipsienses brachten bei ihrem ersten Konzert in der Hecklinger Kirche Werken der Musikerfamilie Bach zu Gehör. Am Spinett wurden sie von Leipziger Kantor Frieder Flesch begleitet.

Hecklingen. - Das Leipziger Vokalensemble Voces Lipsienses gab am vergangenen Sonntagnachmittag erstmals ein Konzert in der evangelischen Kirche St. Georg und Pancratius in Heckligen. Das kam beim Publikum sehr gut an.