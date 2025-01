SLK Live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Ein Klärwerk in Bernburg, das Energie sparen soll, ein Extremsportler, der in Aschersleben nicht nur von seiner Weltumrundung erzählen will, ein unbekannter Zeitzeuge aus Barby, der im Stadtarchiv als „Kellerkind 1945“ seine Erinnerungen an den Krieg hinterlassen hat: Im Ticker von Mittwoch, 15. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.